Співачка Мадонна вперше розповіла про свою термінову госпіталізацію та реанімацію. Інцидент трапився влітку 2023 року через бактеріальну інфекцію – тепер артистка вирішила розкрити правду.

Так, про це Мадонна захотіла поговорити під час свого першого виступу в Лондоні в рамках туру Celebration, який довелося перенести якраз через проблеми зі здоров’ям.

Так, зірка зі сцени заявила, що не думала, що зможе вижити.

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– Я не думала, що виживу, і мої лікарі теж. Ось чому я прокинулася, коли всі мої діти сиділи навколо мене. Я забула про 5 днів свого життя – навіть не знала, де перебувала. Мої діти завжди рятують мене, – запевняє співачка.

Сама артистка розповіла, що її мотивує жити далі – як виявилося, все заради дітей, з якими вона має бути поруч.

Нагадаємо, що наприкінці червня Мадонна потрапила до реанімації. Тоді її менеджер заявив, що все через бактеріальну інфекцію. Утім, шанувальники запідозрили, що виною цьому численні операції для підтяжки обличчя.

Раніше хірург заявив, що Мадонна зробила щонайменше 12 операцій на обличчі. Як виявилося, за такі послуги їй довелося віддавати шестизначні суми. Експерт побачив результати підтяжки брів і шкіри, а також прибиралися зморшки на повіках.