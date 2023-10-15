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Персоны

Врачи думали, что я не выживу: Мадонна впервые заговорила о недавней госпитализации

15 октября 2023, 17:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мадонна
Источник: Getty Images

Певица Мадонна впервые рассказала о своей срочной госпитализации и реанимации. Инцидент случился летом 2023 из-за бактериальной инфекции — теперь артистка решила раскрыть правду.

Так, об этом Мадонна захотела поговорить во время своего первого выступления в Лондоне в рамках тура Celebration, который пришлось перенести как раз из-за проблем со здоровьем.

Так, звезда со сцены заявила, что не думала, что сможет выжить.

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— Я не думала, что выживу, и мои врачи тоже. Вот почему я проснулась, когда все мои дети сидели вокруг меня. Я забыла о 5 дней своей жизни — даже не знала, где находилась. Мои дети всегда спасают меня, — уверяет певица.

Сама артистка рассказала, что ее мотивирует жить дальше — как оказалось, все ради детей, с которыми она должна быть рядом.

Напомним, что в конце июня Мадонна попала в реанимацию. Тогда ее менеджер заявил, что все из-за бактериальной инфекции. Впрочем, поклонники заподозрили, что виной этому многочисленные операции для подтяжки лица.

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Ранее хирург заявил, что Мадонна сделала не менее 12 операций на лице. Как оказалось, за такие услуги ей пришлось отдавать шестизначные суммы. Эксперт увидел результаты подтяжки бровей и кожи, а также убирались морщины на веках.

Источник
The Sun
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