Певица Мадонна впервые рассказала о своей срочной госпитализации и реанимации. Инцидент случился летом 2023 из-за бактериальной инфекции — теперь артистка решила раскрыть правду.

Так, об этом Мадонна захотела поговорить во время своего первого выступления в Лондоне в рамках тура Celebration, который пришлось перенести как раз из-за проблем со здоровьем.

Так, звезда со сцены заявила, что не думала, что сможет выжить.

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— Я не думала, что выживу, и мои врачи тоже. Вот почему я проснулась, когда все мои дети сидели вокруг меня. Я забыла о 5 дней своей жизни — даже не знала, где находилась. Мои дети всегда спасают меня, — уверяет певица.

Сама артистка рассказала, что ее мотивирует жить дальше — как оказалось, все ради детей, с которыми она должна быть рядом.

Напомним, что в конце июня Мадонна попала в реанимацию. Тогда ее менеджер заявил, что все из-за бактериальной инфекции. Впрочем, поклонники заподозрили, что виной этому многочисленные операции для подтяжки лица.

Ранее хирург заявил, что Мадонна сделала не менее 12 операций на лице. Как оказалось, за такие услуги ей пришлось отдавать шестизначные суммы. Эксперт увидел результаты подтяжки бровей и кожи, а также убирались морщины на веках.