Новий серіал Венздей б’є рекорди з переглядів. Проєкт про одного з героїв родини Аддамсів став лідером за часом перегляду серед англомовних серіалів на Netflix.

За заявами стрімінгової платформи, з 21 до 27 листопада серіал зібрав 341,2 мільйона переглядів, обійшовши навіть четвертий сезон Дивних див. Проєкт про підлітків зумів зібрати лише 335 млн годин.

Серіал Венздей також лідирує у чартах 83 країн. Утім, перевершити Гру в кальмара не вдалося – лідер утримує показник 571 млн переглянутих годин.

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Нагадаємо, що серіал вийшов лише 23 листопада, але отримав позитивні оцінки як від критиків, так і від глядачів. На агрегаторі IMDb красується оцінка 8,5 бала з 10.

Шоу зосередило свою увагу на дівчинці Венздей, доньці всім відомих Гомеса та Мортіші Аддамс – вони відправляють її до закритої школи, де вона знаходить своє місце серед незвичайних однолітків. Також юна дівчина принагідно розгадує таємниці міста та загадкові вбивства в лісі.

Примітно, що Netflix не забули про актрису Крістіну Річчі, яка 30 років тому грала юну Венздей у знаменитому фільмі Сімейка Аддамс 1991 року. Вона з’явилася в образі вчителя.

Утім, далеко не завжди у стримінгової платформи все виходить із першого разу. Нещодавно Netflix назвав князя Ярослава Мудрого королем північної Росії. Після обурення українців сервіс оперативно виправив помилку.