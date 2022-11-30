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Кино и сериалы

Лидер в 83 странах и рекордсмен по просмотрам: сериал Уэнздей бьет рекорды Netflix

30 ноября 2022, 09:42
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Уэнздей

Новый сериал Уэнздей бьет рекорды по просмотрам. Проект об одном из героев семейки Аддамсов стал лидером по часам просмотров среди англоязычных сериалов на Netflix.

По заявлениям стриминговой платформы, с 21 по 27 ноября сериал собрал 341,2 миллиона просмотров, обойдя даже четвертый сезон Очень странных дел. Проект о подростках сумел собрать только 335 млн часов.

Сериал Уэнздей также лидирует в чартах в 83 странах. Впрочем, превзойти Игру в кальмара не удалось — лидер удерживает показатель в 571 млн просмотренных часов.

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Напомним, что сериал вышел только 23 ноября, но получил позитивные оценки как от критиков, так и от зрителей. На агрегаторе IMDb красуется оценка в 8,5 балла из 10.

Шоу сосредоточило свое внимание на девочке Уэнздей, дочери всем известных Гомеса и Мортиши Аддамс — они отправляют ее в закрытую школу, где она находит свое место среди необычных сверстников. Также юная девочка попутно разгадывает тайны города и загадочные убийства, которые происходят в лесу неизвестным чудовищем.

Примечательно, что Netflix не забыли об актрисе Кристине Риччи, которая 30 дет назад играла юную Уэнздей в знаменитом фильме Семейка Аддамс 1991 года. Она появилась в образе учителя в школе.

Впрочем, далеко не всегда у стриминговой платформы все получается с первого раза. Недавно Netflix назвал князя Ярослава Мудрого королем северной России. После возмущения украинцев сервис оперативно исправил ошибку.

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Источник
Netflix
Теги
Netflix Серіал
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