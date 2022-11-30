Новый сериал Уэнздей бьет рекорды по просмотрам. Проект об одном из героев семейки Аддамсов стал лидером по часам просмотров среди англоязычных сериалов на Netflix.

По заявлениям стриминговой платформы, с 21 по 27 ноября сериал собрал 341,2 миллиона просмотров, обойдя даже четвертый сезон Очень странных дел. Проект о подростках сумел собрать только 335 млн часов.

Сериал Уэнздей также лидирует в чартах в 83 странах. Впрочем, превзойти Игру в кальмара не удалось — лидер удерживает показатель в 571 млн просмотренных часов.

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Напомним, что сериал вышел только 23 ноября, но получил позитивные оценки как от критиков, так и от зрителей. На агрегаторе IMDb красуется оценка в 8,5 балла из 10.

Шоу сосредоточило свое внимание на девочке Уэнздей, дочери всем известных Гомеса и Мортиши Аддамс — они отправляют ее в закрытую школу, где она находит свое место среди необычных сверстников. Также юная девочка попутно разгадывает тайны города и загадочные убийства, которые происходят в лесу неизвестным чудовищем.

Примечательно, что Netflix не забыли об актрисе Кристине Риччи, которая 30 дет назад играла юную Уэнздей в знаменитом фильме Семейка Аддамс 1991 года. Она появилась в образе учителя в школе.

Впрочем, далеко не всегда у стриминговой платформы все получается с первого раза. Недавно Netflix назвал князя Ярослава Мудрого королем северной России. После возмущения украинцев сервис оперативно исправил ошибку.