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Персони

Не будете їсти – коси випадуть! Леся Нікітюк розсекретила свій раціон

24 Травня 2023, 13:23
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Леся Нікітюк
Джерело: Новий канал

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, які продукти їсть, а в чому собі відмовила, щоб мати блискучий вигляд.

За словами Нікітюк, її раціон визначений уже давно, незалежно від пори року та настрою. Окрім харчування, тримати себе в тонусі зірці допомагають тренування – вона займається через день.

– Трохи розкажу вам про свій раціон. Його немає. Їм багато круп, рибу, птицю, обов’язково салати! Двічі-тричі на день. Свинину, телятину, баранину не вживаю вже вісім років. Хліб – на свята. Тренування маю через день. Не будете їсти – не схуднете, ба більше, ще й наберете і коси випадуть (сміється), – розповідає Леся Нікітюк.

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Леся Нікітюк
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