Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк запросила російського співака Сергія Лазарєва до Києва після того, як він переосмислив повномасштабну війну в Україні.

Нещодавно Лазарєв опублікував пост в Instagram, у якому назвав українців нацистами, і що “ЗСУ самі б’ють по живому – школах, лікарнях, будинках”. Також він додав, що нібито допоміг дівчинці Насті, яка була тяжко поранена.

Варто зазначити, що на початку війни виконавець висловив свою антивоєнну позицію, проте, мабуть, заради кар’єри забрав свої слова назад.

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Нікітюк не витримала та запросила артиста до столиці України.

– Сергію, а от у мене людей 600 біженців із Донецької області інше кажуть. Може, зустрінемося, обговоримо? Приїжджай до Києва, будемо разом нацистів шукати! І є фото Насті? – написала Леся.

Також телеведуча показала повідомлення від жительки Донецької області, яку шокувало те, що написав Лазарєв.