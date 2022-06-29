Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о том, как война изменила ее жизнь. В интервью Маше Ефросининой звезда призналась, от чего ей пришлось отказаться на фоне войны с Россией.

— Мне пришлось отказаться от планов касательно карьеры. В моей работе должны были произойти нереальные изменения в 2022 году. Зрители увидели бы меня в роли героини сериала, — призналась Леся.

Телеведущая добавила, что семейная жизнь пострадала не меньше карьеры — это касается и планов на недвижимость.

— Пришлось отказаться и от планов на семейную жизнь, на ее строительство. Я хотела найти в этом году баланс между карьерой и личной жизнью. Ведь раньше у меня были съемки — по 150-200 дней в году. Отказываюсь и от покупки собственного дома, ремонта, который я люблю — создавать дизайн и подбирать себе люстры, — добавила звезда.

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В апреле Никитюк призналась, что приютила в своем доме в Хмельницком около 60 людей с их домашними животными. Леся отметила, что люди, которые нуждались в жилье, приезжали в ее дом на 2-3 дня, а затем продолжали свой путь. Телеведущая заявила, что Хмельницкий активно помогал приезжим, особенно тем, кто бежал от войны из горячих точек.