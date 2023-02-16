Міс Україна Всесвіт 2021 року Анна Неплях розповіла, що у неї стріляли під час їзди на авто. Про це модель заявила в Instagram своїм шанувальникам, додавши фото.

– А як вам такий прикол, що в мене зранку стріляли, доки я була за кермом? – зізналася Неплях.

На знімку можна побачити, що заднє скло машини розбите, посеред багажника велика дірка. Скло не розбилося повністю – уламків на дорозі й всередині салону могло бути значно більше.

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На щастя, з Неплях все добре – вона залишилася неушкодженою, чого не скажеш про авто.

– Несподівано моя машина стала кабріолетом. Але, як пожартував один мій друг: Ми ті, хто куль не бояться. ож зі мною все гаразд, легкий шок. Але у мене плани на день ніхто не зірве, – заявила Анна.

Навіть на таку ситуацію модель дивиться через призму гумору і жартує, хоч і не розповідає подробиць про подію.

– Вікно до Європи, – скромно заявила модель.

Це вже не перша ДТП Міс України Всесвіту 2021 на авто. 2021 року Неплях врізалася в автомобіль – не встигла загальмувати на Набережному шосе. В результаті постраждали одразу три транспортні засоби.