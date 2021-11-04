Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях попала в ДТП. О деталях происшествия она поделилась с поклонниками в Instagram.

27-летняя девушка рассказала, что с ней все хорошо, как и с другими участниками ДТП, но у нее после этого трясутся руки. А вот ее авто нужно ремонтировать. Анна рассказала, что не успела затормозить на Набережном шоссе, из-за чего врезалась в заднюю часть другого авто, которое потом врезалось в еще одно.

— Беру ответственность на себя. Это моя вина. И хотя я была полностью сконцентрированной на дороге, мне не удалось рассчитать тормозной путь, — рассказала красотка.

Также Мисс Украина Вселенная 2021 отметила, что это — не случайность.

— Наверное, не случайно все это происходит. Надо выдохнуть, потому что я слишком спешила жить и все успевать, поделилась своими мыслями девушка.

Также Анна отметила реакцию мужчин, чьи машины повредились в результате ДТП.

— Водители, в чьи машины я врезалась, начали меня успокаивать, говорить что ничего страшного, и это всего лишь железки, — отметила Неплях.

Мисс Украина Вселенная 2021

15 октября на конкурсе красоты титул Мисс Украина Вселенная 2021 получила Анна Неплях — модель и художница, экс-участница шоу Холостяк.

Она сумела одержать победу, соревнуясь с 15 соперницами из разных городов страны, которые в основном занимаются искусством и моделингом.