Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях рассказала, что в нее стреляли во время езды на авто. Об этом модель заявила в Instagram своим поклонникам, добавив фото.

— А как вам такой прикол, что в меня с утра стреляли, пока я была за рулем? – призналась Неплях.

На снимке можно заметить, что заднее стекло машины разбилось, прямо посреди багажника большая дыра. Стекло не разбилось полностью — осколков на дороге и внутри салона могло быть значительно больше.

Сейчас смотрят

К счастью, с Неплях все хорошо — она осталась невредимой, чего не скажешь об авто.

— Неожиданно моя машина стала кабриолетом. Но как уже пошутил один мой друг: Мы те, кто пуль не боятся. Так что со мной все хорошо, легкий шок. Но у меня планы на день никто не сорвет, — заявила Анна.

Даже на такую ситуацию модель смотрит через призму юмора и подшучивает, хоть и не рассказывает подробностей о случившемся.

— Окно в Европу, — скромно заявила модель.

Это уже не первое ДТП Мисс Украины Вселенной 2021 на авто. В 2021 году Неплях врезалась в автомобиль — не успела затормозить на Набережном шоссе. В результате пострадало сразу три транспортных средства.