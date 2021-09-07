Американская актриса Джессика Честейн появилась на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля вместе с Оскаром Айзеком.

Они пришли на премьеру минисериала режиссера Хагая Леви Сцены из супружеской жизни, в котором сыграли главные роли.

На красной дорожке Джессика и Оскар флиртовали друг с другом и позировали перед камерами, нежно обнимаясь.

Более того, публику озадачило видео, на котором Айзек поцеловал Честейн в руку чуть ниже плеча.

I wish I had words for this but I really do not pic.twitter.com/xJVzOJJCeh — Christina Newland (@christinalefou) September 4, 2021

В ролике можно увидеть, что Джессика не ожидала такого жеста от своего коллеги и была немного озадачена.

Пользователи сети уверены, что такой откровенный флирт является неуместным, поскольку оба актера женаты и имеют детей.

Джессика Честейн и Оскар Айзек вместе учились в Джульярдской школе актерского мастерства, поэтому поддерживают дружеские отношения уже достаточно давно.

В 2014 году дуэт сыграл главные роли в криминальном триллере Самый жесткий год, и получил много восторженных рецензий от критиков.

А минисериал Сцены из супружеской жизни стал ремейком одноименной 5-часовой ленты Ингмара Бергмана в 1973 году с Лив Ульман.

Новое шоу исследует проблемы брака, моногамии, желания и любви на примере одной современной американской пары.

Что касается личной жизни актеров, то с 2017 года Честейн вышла замуж за дизайнера и должностное лицо итальянского бренда Moncler Джана Лука Пасси ди Препозуло.

Пара воспитывает дочь — Джульетту, которую в 2018 году им родила суррогатная мать.

Оскар состоит в браке с данским режиссером Эльвирой Линд с 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей.