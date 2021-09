Американская актриса Джессика Честейн появилась на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля вместе с Оскаром Айзеком.

Они пришли на премьеру минисериала режиссера Хагая Леви Сцены из супружеской жизни, в котором сыграли главные роли.

На красной дорожке Джессика и Оскар флиртовали друг с другом и позировали перед камерами, нежно обнимаясь.

Более того, публику озадачило видео, на котором Айзек поцеловал Честейн в руку чуть ниже плеча.

I wish I had words for this but I really do not pic.twitter.com/xJVzOJJCeh

— Christina Newland (@christinalefou) September 4, 2021