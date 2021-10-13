Этой осенью на телеканале ICTV состоится возвращение легендарной программы Кто хочет стать миллионером?

Зрителей ждет шоу вне времени, для которого не существует возрастных ограничений или социальных статусов.

Формат проекта существует уже более 20 лет, он выходил в десятках стран. Но несмотря на это, он остается неизменно популярным.

Создатели шоу уверяют, что миллион может выиграть буквально каждый, используя только свой ум и жизненный опыт.

— Мы уверены, после премьеры Кто хочет стать миллионером? на ICTV извечный вопрос Кто в доме главный? отойдет на второй план. Все — от школьников до родителей и бабушек с дедушками — будут бороться за звание самого умного, отвечая на вопросы вместе с игроком, — сказала продюсер ICTV Татьяна Гребеник.

Команда редакторов уже работает над вопросами для игры. Они будут доступны каждому, поэтому для участия не обязательно иметь магистерскую степень.

ICTV уже подписал соглашение с правообладателями формата телешоу компанией Sony Pictures Television, а студию начали обустраивать до премьеры. Вскоре станет известно имя ведущего.

Кастинг для участия в шоу Кто хочет стать миллионером уже начался. Для того, чтобы испытать свои силы нужно заполнить анкету.