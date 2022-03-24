Министерство иностранных дел Латвии внесло на неопределенный срок в список нежелательных лиц 25 российских работников культуры. Они внесены в “черный список” за пропаганду и поддержку войны, а также агрессию против Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевич подчеркнул, что список будет дополняться и впредь.

Сейчас в “черном списке” оказались — Полина Гагарина, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Тимур Юнусов, Николай Расторгуев, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегудов, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Наталья Подольская, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Илзе Лиепа, Виктория Цыганова, Станислав Михайлов, Валерия Гергиева и другие.

Напомним, что 21 марта министр культуры Наурис Пунтулис призвал МИД Латвии включить в список нежелательных лиц более 20 российских работников культуры. Напомним, что 18 марта в Москве состоялся пропагандистский концерт, который был посвящен аннексии Крыма и поддержке военной агрессии России против Украины.

Из-за чего министр культуры обратился в МИД Латвии с призывом внести участников концерта в “черный список”.

Напомним, комитет Верховной Рады по гуманитарной и информполитике обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой лишить государственных наград Украины артистов, которые молчат о войне или откровенно поддерживают российскую агрессию.

В “черный список” попали Николай Басков, Владимир Бортко, Василий Герелло, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Светлана Лобода, Игорь Крутой, Таисия Повалий и другие артисты.