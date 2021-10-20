20 жовтня американська співачка Lana Del Rey презентувала кліп на пісню Blue Banisters (Сині перила) із однойменного альбому, презентація якого відбудеться за два дні.

Ностальгійний настрій пісні підкреслює відеоряд із дещо тьмяних кольорів.

Режисер кліпу нібито переміщає глядача в ті події, які відбувались у момент, коли була зроблена світлина, що стоїть на столі в одній із кімнат.

На фото співачка сидить на тракторі John Deere. Поряд із нею її сестри, очевидно, Дженні та Ніккі Лейн.

Одна із них – при надії, тому дівчата досить символічно всі разом випікають іменинний торт. Готують смаколик сестри, очевидно, для Чакі, про якого йдеться в пісні.

Крім того, вони фарбують перила в синій колір, а, разом із тим, жартома і ноги одна одній.

За кілька годин після презентації кліп Lana Del Rey на пісню Blue Banisters переглянули понад 200 тис. користувачів.

Шанувальники дякують “королеві глибоких почуттів, меланхолії та депресії” за творчість.

Користувачам прийшовся до смаку задум із кольоровою гамою та склеєним відеорядом.

Вони навіть зауважили, що склалося враження, ніби події в кліпі перенесли їх до США 20-х років ХХ століття.

Прем’єра другого в 2021 році альбому Blue Banisters Lana Del Rey відбудеться 22 жовтня.