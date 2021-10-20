20 октября американская певица Lana Del Rey представила клип на песню Blue Banisters (Синие перила) из одноименного альбома, презентация которого состоится через два дня.

Ностальгическое настроение песни подчеркивает видеоряд из несколько тусклых цветов.

Режиссер клипа якобы перемещает зрителя в те события, которые происходили в момент, когда была сделана фотография, что стоит на столе в одной из комнат.

На фото певица сидит на тракторе John Deere. Рядом с ней ее сестры, очевидно, Дженни и Никки Лейн.

Одна из них – вот-вот станет матерью, поэтому женщины довольно символично все вместе выпекают именинный торт. Готовят вкусняшку сестры, очевидно, для Чаки, о котором говорится в песне.

Кроме того, они красят перила в синий цвет, а, вместе с тем, шутя, и ноги друг дружке.

За несколько часов после презентации клип Lana Del Rey на песню Blue Banisters просмотрели более 200 тыс. пользователей.

Поклонники благодарят “королеву глубоких чувств, меланхолии и депрессии” за творчество.

Пользователям пришелся по вкусу замысел с цветовой гаммой и склееным видеорядом.

Они даже заметили, что сложилось впечатление, будто события в клипе перенесли их в США 20-х годов ХХ века.

Премьера второго в 2021 году альбома Blue Banisters Lana Del Rey состоится 22 октября.