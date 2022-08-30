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Персони

Кинув через відмову від ботоксу: Шерон Стоун розповіла про свої останні стосунки

30 Серпня 2022, 19:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кинув через відмову від ботоксу: Шерон Стоун розповіла про свої останні стосунки
Джерело: Depositphotos

Шерон Стоун покинув колишній коханий через відмову від ботоксу. Про це 64-річна акторка розповіла в інтерв’ю Vogue. Цілком можливо, що йдеться про 26-річного репера RMR, з яким вона зустрічалась кілька місяців.

Мати трьох дітей зізналася, що вона робила ці процедури раніше, але не вдається до ботоксу після інсульту 2001 року. Тоді зірка майже попрощалася із життям.

Акторка вже давно заявляє, що також не лягала під ніж заради краси, хоча лікарі пропонували їй ці процедури.

Зараз дивляться

– Я думаю, що в мистецтві добре старіти є така сексуальність, щоби мати ці недосконалості. Це чуттєво. Люди бояться змінюватись і не розуміють, що щось отримують, – додала актриса.

Раніше Шерон Стоун розповіла про викидні, які траплялися в її житті. Усього таких випадків актриса нарахувала дев’ять і виступила проти стигматизації, яка заважає людям говорити про своє горе.

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Джерело
Daily Mail
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