День матері 2022 в Україні святкуватимуть 8 травня. Традиційно українці вітають мам у другу неділю травня.

День матері – найзворушливіше свято у світі, адже образ мами – єдиний і неповторний образ жінки, яка завжди розуміє, пробачає і самовіддано любить, незважаючи ні на що.

Як з’явився День матері

Історія свята Дня матері бере початок із 1908 року, коли американка Анна Джервіс з Філадельфії запропонувала вшановувати всіх матерів у пам’ять про свою померлу маму. Тоді жінка писала листи до держорганів і законодавчих установ із пропозицією присвятити матерям один день у році.

Вперше День матері відсвяткували у США в 1910 році, а в 1914 році Вудро Вільсон оголосив національним святом усіх матерів другу неділю травня. Пізніше в цей день почали вітати матусь також інші країни світу.

День матері в Україні

В Україні День матері вперше відзначили у 1928 році з ініціативи Союзу українок Канади. Через рік його відзначали вже у Львові, однак у 1939 році радянська влада заборонила свято.

День матері повернувся в Україну вже у 1999 році – 10 травня другий президент Леонід Кучма підписав указ, яким було встановлено, що День матері щорічно відзначається у другу неділю травня.