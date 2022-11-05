Легендарний Квентін Тарантіно розкритикував режисерів супергеройських фільмів Marvel та DC. Сценарист назвав їх найманими робітниками, які шукають роботу.

Про це Квентін розповів в одному із останніх інтерв’ю.

І хоча режисер і сам працював над картиною за всесвітом Star Trek, це не означає, що він займеться виробництвом фільмів з коміксів Marvel і DC.

Зараз дивляться

– Щоб робити такі речі, треба бути найманим працівником. Я не такий, і не шукаю роботу, – висміяв Квентін фільми Marvel.

Сценарист додав, що сьогоднішні кінематографісти не можуть дочекатися дня, коли фільми про супергероїв почнуть втрачати популярність. Аналогічно було й у 1960-х роках, коли мюзикли поступово йшли у минуле.

Ще однією причиною небажання створювати фільми Marvel – Голлівуд рідко випускає високобюджетні картини. До того ж режисер знімає свої проєкти як для широкої аудиторії, так і справжніх цінителів кіно.

Нагадаємо, що не тільки Тарантіно не любить супергеройські фільми – раніше творець Аватару Джеймс Кемерон розкритикував картини з Marvel та DC. На думку режисера, нинішнім фільму не вистачає тем сім’ї та дітей, і це стосується всіх масових блокбастерів.