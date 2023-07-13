Ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна раскрыли подробности усыновления и здоровье малыша. В эксклюзивном интервью Ранку у Великому місті звездная семья рассказала, что у их будущего сына было кучу диагнозов, из-за которых его не хотели брать.

— Мы мониторили сайт Минсоцполитики — на нем были размещены открытые анкеты детей, которые не подошли никому, все от них отказались. Я постоянно обновляла сайт и нашла несколько новых анкет — одной из них была нашего малыша, — рассказала Инна.

Жена ведущего добавила, что у сына большое количество диагнозов, и отчет врача по ним был огромен перед знакомством.

— У него значительное отставание в развитии — он очень рано родился с весом 1,4 кг. Малыш пережил очень тяжелую операцию, и потратил очень много сил на выживание. Размер его одежды соответствует размеру вещей для 9-месячного ребенка. У него искривленная грудная клетка, травмы мозга. Возможно, он не заговорит и не сможет развиться, — признается пара.

Инна также рассказала, что у их сына грыжа и проблемы с глазами.

Напомним, что стало известно, когда Тимур Мирошниченко заберет своего сына из детдома. Звездная семья очень долго и тяжело шла к этому моменту, и теперь их ждет радостное пополнение.