Культура під час війни. Захід: у Києві показали документалку про митців

У Києві відбулася прем’єра першого фільму з нового циклу документальних стрічок Культура під час війни. Захід.

Фільм розповідає історії митців зі Львова, Чернівців, Луцька та Ужгорода. За підтримки ЄС буде знято чотири новели про життя і творчість українських діячів культури в умовах повномасштабної війни.

За словами заступника голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, попри те, що більшість підтримки України – це військова, фінансова та надзвичайна допомога, підтримувати культуру в умовах повномасштабної війни дуже важливо.

– Росія намагається не лише фізично знищити Україну, а й стерти її ідентичність та історію. А культура є одним із ключів до ідентичності. Культурна спадщина – це те, що матеріалізує історію. Зберегти минуле та підтримати Україну у формуванні її власного майбутнього – ось наша мета. І це саме те, що ми хочемо показати через цю кампанію та партнерство з Ukraïner, – зауважив він.

Під час презентації проєкту експерти, митці та журналісти дискутували про роль документалістики в історії та її місце в царині культури.

– Культура — це те, що об’єднує нас і створює тяглість цього об‘єднання упродовж сотень років, саме тому важливо під час війни говорити про культуру, фіксувати її вплив на нас і вплив повномасштабної війни на культурний процес, – каже засновник Ukraїner та автор документального циклу Культура під час війни Богдан Логвиненко.

Публічний перегляд стрічки Культура під час війни. Захід відбудеться вже 8 липня на мистецькому пленері Культурна мозаїка в Києві.