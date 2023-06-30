Культура під час війни. Захід: в Киеве показали документалку о деятелях искусства

В Киеве состоялась премьера первого фильма из нового цикла документальных лент Культура під час війни. Захід.

Фильм рассказывает истории художников из Львова, Черновцов, Луцка и Ужгорода. При поддержке ЕС будет снято четыре новеллы о жизни и творчестве украинских деятелей культуры в условиях полномасштабной войны.

По словам заместителя главы Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло, несмотря на то, что большая часть поддержки Украины — это военная, финансовая и чрезвычайная помощь, поддерживать культуру в условиях полномасштабной войны очень важно.

— Россия пытается не только физически уничтожить Украину, но и стереть ее идентичность и историю. А культура является одним из ключей к идентичности. Культурное наследие — это то, что материализует историю. Сохранить прошлое и поддержать Украину в формировании ее собственного будущего — вот наша цель. И это именно то, что мы хотим показать через эту кампанию и партнерство с Ukraïner, — отметил он.

Во время презентации проекта эксперты, художники и журналисты дискутировали о роли документалистики в истории и ее месте в области культуры.

— Культура — это то, что объединяет нас и создает преемственность этого объединения на протяжении сотен лет, поэтому важно во время войны говорить о культуре, фиксировать ее влияние на нас и влияние полномасштабной войны на культурный процесс, — говорит основатель Ukraїner и автор документального цикла Культура під час війни Богдан Логвиненко.

Публичный просмотр ленты Культура під час війни. Захід состоится уже 8 июля на художественном пленэре Культурная мозаика в Киеве.