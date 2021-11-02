Крістен Стюарт оголосила про заручини зі своєю дівчиною Ділан Мейєр

Відома актриса Крістен Стюарт заявила, що вона заручена зі своєю дівчиною Ділан Мейєр.

Про це актриса розповіла на шоу Говарда Стерна, підтвердивши, що вона зробила їй пропозицію.

– Ми одружимося, ми обов’язково зробимо це. Я хотіла, щоб мені зробили пропозицію. Тому я дуже чітко сформулював те, що хотіла, і це вона зробила. Ми одружуємося, – зазначила Стюарт.

Дівчата зустрічаються вже два роки, а рік тому Крістен вже згадувала, що була б готова оформити стосунки офіційно. Тепер актриса сама оголосила про заручини під час радіоефіру.

Вперше Крістен побачила Ділан ще вісім років тому, але потім їх шляхи розійшлися. Знову дівчата зустрілися на одній із вечірок через шість років. Тоді Крістен одразу зрозуміла, що Ділан – її доля. Через два тижні Стюарт зізналася їй у коханні.

Немає нічого кращого, ніж бути впевненим у чомусь, тому що ми нічого не знаємо насправді. І те єдине, в чому ви можете бути впевнені, це те, що ви когось любите, – зазначила Стюарт.

До цього Крістен зустрічалася з моделлю Стеллою Максвелл. У неї також був роман з актором Робертом Паттінсоном.