Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой Дилан Мейер

Известная актриса Кристен Стюарт заявила, что она помолвлена со своей девушкой Дилан Мейер.

Об этом актриса поведала на шоу Говарда Стерна, подтвердив, что возлюбленная сделала ей предложение.

— Мы поженимся, мы обязательно сделаем это. Я хотела, чтобы мне сделали предложение. Поэтому я очень четко сформулировал то, что хотела, и она это сделала. Мы женимся, — отметила Стюарт.

Девушки встречаются уже два года, а год назад Кристен уже упоминала, что была бы готова оформить отношения официально. Теперь актриса сама объявила о помолвке во время радиоэфира.

Впервые Кристен увидела Дилан еще восемь лет назад, но затем их пути разошлись. Вновь девушки встретились на одной из вечеринок через шесть лет. Тогда Кристен сразу поняла, что Дилан — ее судьба. Спустя две неделю Стюарт призналась ей в любви.

— Нет ничего лучше, чем быть уверенным в чем-либо, потому что мы ничего не знаем на самом деле. И то единственное, в чем вы можете быть уверены, — это то, что вы кого-то любите, — отметила Стюарт.

До этого Кристен встречалась с моделью Стеллой Максвелл. У нее также был роман с актером Робертом Паттинсоном.