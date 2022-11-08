Американський журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2022 року. Ним став 41-річний актор Кріс Еванс.

За словами виконавця ролі Капітан Америка, його мама буде щаслива такому титулу.

– Моя мама буде така щаслива. Вона пишається всім, що я роблю, але це те, чим вона дійсно може похвалитися, – пожартував Кріс.

Однак жінка сказала, що ні краплі не здивована, оскільки не сумнівається в своєму сині.

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Сміючись Еванс додав, що це схоже на якусь форму хвастощів, а його перемога стане лише предметом для цькування і глузувань.

Нагадаємо, що славу Крісу Евансу принесла роль Капітана Америки в багатомільярдній франшизі від Marvel. Також він знімався у Фантастичній четвірці, Месниках та інших фільмах.

Зараз же актор намагається знайти баланс між роботою і сім’єю.

Нагадаємо, що титул Найсексуальнішого чоловіка у 2021 році дістався акторові Полу Радду. Тоді журнал описав його як привітного, доброго, працьовитого і зразкового сім’янина.