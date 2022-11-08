Американский журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года. Им стал 41-летний актер Крис Эванс.

По словам исполнителя роли Капитан Америка, его мама будет счастлива такому титулу.

— Моя мама будет так счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться, — пошутил Крис.

Однако женщина сказала, что ни капли не удивлена, поскольку не сомневается в своем сыне.

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Смеясь, Эванс добавил, что это похоже на некую форму хвастовства, а его победа станет лишь предметом для травли и насмешек.

Напомним, что славу Крису Эвансу принесла роль Капитана Америки в многомиллиардной франшизе от Marvel. Также он снимался в Фантастической четверке, Мстителях и других фильмах.

Сейчас же актер старается найти баланс между работой и семьей.

Напомним, что титул самого сексуального мужчины в 2021 году достался актеру Полу Радду. Тогда журнал описал его как приветливого, доброго, трудолюбивого и примерного семьянина.