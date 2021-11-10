Американський щотижневий журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2021 року і показав обкладинку з ним.

Титул Найсексуальнішого чоловіка 2021 року серед людей дістався актору та продюсеру Полу Радду.

52-річний актор грав чоловіка Фібі у культовому серіалі Друзі, також він зірка серії фільмів Marvel Людина-мураха.

Журнал описує його як привітного, доброго, працьовитого та зразкового сім’янина.

Незважаючи на те, що Радд є доволі популярним актором, він каже, що найкраще почувається вдома в родинному колі – дружиною Джулі Йегер та їхніми дітьми: сином Джеком та донькою Дарбі.

– Коли я думаю про себе, то в першу чергу – як про чоловіка та батька. Коли не працюю, то просто гуляю з сім’єю. Мені це найбільше подобається, – сказав Пол.

Саме Джулії він першій повідомив про свій новий титул.

– Вона була приголомшена. Але ви знаєте, при цьому вона мило відреагувала. Після деякої посмішки та шоку вона сказала: О, вони все зрозуміли, – поділився Радд.

Пол очікує, що тепер, коли він став найсексуальнішим чоловіком 2021 року, його життя зміниться.

– Я сподіваюся, що тепер мене запросять на вечерю з Джорджем Клуні, Бредом Піттом та Майклом Джорданом, – сказав актор.

Нагадаємо, що в 2020 році за версією журналу People найсексуальнішим чоловіком став актор Майкл Джордан. У 2019 році це звання дісталося співаку Джону Ледженду, а в 2018 – актору Ідрісу Ельбі.