Американський щотижневий журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2021 року і показав обкладинку з ним.
Титул Найсексуальнішого чоловіка 2021 року серед людей дістався актору та продюсеру Полу Радду.
52-річний актор грав чоловіка Фібі у культовому серіалі Друзі, також він зірка серії фільмів Marvel Людина-мураха.
Журнал описує його як привітного, доброго, працьовитого та зразкового сім’янина.
Незважаючи на те, що Радд є доволі популярним актором, він каже, що найкраще почувається вдома в родинному колі – дружиною Джулі Йегер та їхніми дітьми: сином Джеком та донькою Дарбі.
– Коли я думаю про себе, то в першу чергу – як про чоловіка та батька. Коли не працюю, то просто гуляю з сім’єю. Мені це найбільше подобається, – сказав Пол.
Саме Джулії він першій повідомив про свій новий титул.
– Вона була приголомшена. Але ви знаєте, при цьому вона мило відреагувала. Після деякої посмішки та шоку вона сказала: О, вони все зрозуміли, – поділився Радд.
Пол очікує, що тепер, коли він став найсексуальнішим чоловіком 2021 року, його життя зміниться.
– Я сподіваюся, що тепер мене запросять на вечерю з Джорджем Клуні, Бредом Піттом та Майклом Джорданом, – сказав актор.
Нагадаємо, що в 2020 році за версією журналу People найсексуальнішим чоловіком став актор Майкл Джордан. У 2019 році це звання дісталося співаку Джону Ледженду, а в 2018 – актору Ідрісу Ельбі.