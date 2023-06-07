Артист Андрій Данилко відреагував на катастрофу в Херсоні та області після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

В Instagram Андрія з’явилося фото, на якому видно частину затоплених повністю будинків. Єдине, що можна розгледіти – дахи, верхівки дерев і деякі частини багатоповерхівок. Все інше – вода.

– Херсон, – підписав фото Данилко, залишивши емодзі у вигляді розбитого серця.

Також артист прикріпив хештег, у якому йдеться, що Росія – країна-терорист.

Раніше емоційно до росіян звернулася Маша Єфросиніна. Ведуча запитала у них, як вони можуть спокійно спати, знаючи, що українські міста йдуть під воду, забираючи з собою все живе.

Також вона поцікавилася, чи не соромно їм жити в такій країні.