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Страна-террорист: Андрей Данилко отреагировал на катастрофу в Херсоне

7 июня 2023, 18:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Андрій Данилко

Артист Андрей Данилко отреагировал на катастрофу в Херсоне и области после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

В Instagram Андрея появилось фото, на котором видно часть затопленных полностью домов. Единственное, что можно рассмотреть — крыши, верхушки деревьев и некоторые части многоэтажек. Все остальное — вода.

Андрей Данилко Херсон

— Херсон, — подписал фото Данилко, оставив эмодзи в виде разбитого сердца.

Также артист прикрепил хэштег, в котором говорится, что Россия — страна-террорист.

Ранее эмоционально к россиянам обратилась Маша Ефросинина. Ведущая спросила у них, как они могут спокойно спать, зная, что украинские города идут под воду, забирая с собой все живое.

Также она поинтересовалась, не стыдно ли им жить в такой стране.

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