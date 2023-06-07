Артист Андрей Данилко отреагировал на катастрофу в Херсоне и области после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

В Instagram Андрея появилось фото, на котором видно часть затопленных полностью домов. Единственное, что можно рассмотреть — крыши, верхушки деревьев и некоторые части многоэтажек. Все остальное — вода.

— Херсон, — подписал фото Данилко, оставив эмодзи в виде разбитого сердца.

Также артист прикрепил хэштег, в котором говорится, что Россия — страна-террорист.

Ранее эмоционально к россиянам обратилась Маша Ефросинина. Ведущая спросила у них, как они могут спокойно спать, зная, что украинские города идут под воду, забирая с собой все живое.

Также она поинтересовалась, не стыдно ли им жить в такой стране.