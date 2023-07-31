Уранці 31 липня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши в житловий будинок і будівлю навчального закладу. Станом на 12:00 відомо, що загинуло п’ятеро людей, серед яких 10-річна дитина, кількість постраждалих зросла до 34. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Українці не стримують своїх емоцій, бажаючи країні-агресору всього найгіршого та публікуючи страшні кадри наслідків обстрілів терористами наших міст. Зірки шоу-бізнесу вже також відреагували на обстріл Кривого Рогу сьогодні.

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк висловила свої співчуття всім постраждалим.

– Мої співчуття всім, хто постраждав сьогодні від клятих терористів, – написала вона.

Співачка Наталія Могилевська показала наслідки влучання в житловий будинок.

Ведучий Андрій Бєдняков зазначив, що країна-вбивця знову обстріляла українські міста, показавши зруйновані цивільні будинки в Сумах і Кривому Розі.

– У них як завжди “мета досягнута”. Але мети буде досягнуто тільки тоді, коли вас ізолюють від світу, накриють величезним тазом, куполом або чимось ще. І там тисніть одне одному руки і скаржтеся на загниваючий Захід, – емоційно сказав він.

Також Бєдняков висловив співчуття сім’ям загиблих і всім постраждалим.

Співак Володимир Дантес теж показав зруйнований житловий будинок.

– Це Кривий Ріг. Звичайний будинок, де жили звичайні люди, – написав він.

Виконавиця Тіна Кароль написала на чорному тлі: – Кривий Ріг. Люди, долі, мрії. Співчуття і біль.

Співачка Настя Каменських поділилася новинами на момент своєї публікації. Тоді було відомо про 20 постраждалих і двох загиблих, а також, що деякі люди перебувають під завалами.

Модель Даша Астаф’єва звернулася до людей із проханням, щоб вони трималися.

Співачка MamaRika висловила свої співчуття всім, кого торкнувся цей обстріл безпосередньо.

– Жах, – лаконічно написала вона.

Виконавиця Світлана Тарабарова показала кадри обстрілів російськими окупантами Кривого Рогу та її рідного Херсона, який щодня потерпає від країни-агресора – і 31 липня не стало винятком.

– Кривий Ріг… Мої співчуття всім постраждалим і сім’ям загиблих… А про рідний Херсон взагалі, там щодня пекло, – написала співачка.

Виконавець Alekseev назвав черговий обстріл українського міста “російська армія та її підходи”.

– Суперточною зброєю знищено черговий житловий будинок із мирними людьми. Операція минула успішно. Обов’язково нагородіть своїх героїв медаллю за доблесть і відвагу, – наголосив співак.