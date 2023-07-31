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Мети буде досягнуто, коли РФ ізолюють! Зірки емоційно реагують на обстріл Кривого Рогу

31 Липня 2023, 13:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Реакция звезд на обстрел Кривого Рога 31 июля
Джерело: Володимир Дантес Тіна Кароль

Уранці 31 липня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши в житловий будинок і будівлю навчального закладу. Станом на 12:00 відомо, що загинуло п’ятеро людей, серед яких 10-річна дитина, кількість постраждалих зросла до 34. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Українці не стримують своїх емоцій, бажаючи країні-агресору всього найгіршого та публікуючи страшні кадри наслідків обстрілів терористами наших міст. Зірки шоу-бізнесу вже також відреагували на обстріл Кривого Рогу сьогодні.

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк висловила свої співчуття всім постраждалим.

Леся Никитюк реакция на обстрел Кривого Рога

– Мої співчуття всім, хто постраждав сьогодні від клятих терористів, – написала вона.

Співачка Наталія Могилевська показала наслідки влучання в житловий будинок.

Наталья Могилевская реакция на обстрел Кривого Рога

Ведучий Андрій Бєдняков зазначив, що країна-вбивця знову обстріляла українські міста, показавши зруйновані цивільні будинки в Сумах і Кривому Розі.

Андрей Бедняков реакция на обстрел Кривого Рога

– У них як завжди “мета досягнута”. Але мети буде досягнуто тільки тоді, коли вас ізолюють від світу, накриють величезним тазом, куполом або чимось ще. І там тисніть одне одному руки і скаржтеся на загниваючий Захід, – емоційно сказав він.

Також Бєдняков висловив співчуття сім’ям загиблих і всім постраждалим.

Співак Володимир Дантес теж показав зруйнований житловий будинок.

Владимир Дантес реакция на обстрел Кривого Рога

– Це Кривий Ріг. Звичайний будинок, де жили звичайні люди, – написав він.

Виконавиця Тіна Кароль написала на чорному тлі: – Кривий Ріг. Люди, долі, мрії. Співчуття і біль.

Тина Кароль реакция на обстрел Кривого Рога

Співачка Настя Каменських поділилася новинами на момент своєї публікації. Тоді було відомо про 20 постраждалих і двох загиблих, а також, що деякі люди перебувають під завалами.

Настя Каменских реакция на обстрел Кривого Рога

Модель Даша Астаф’єва звернулася до людей із проханням, щоб вони трималися.

Даша Астафьева реакция на обстрел Кривого Рога

Співачка MamaRika висловила свої співчуття всім, кого торкнувся цей обстріл безпосередньо.

MamaRika реакция на обстрел Кривого Рога

– Жах, – лаконічно написала вона.

Виконавиця Світлана Тарабарова показала кадри обстрілів російськими окупантами Кривого Рогу та її рідного Херсона, який щодня потерпає від країни-агресора – і 31 липня не стало винятком.

Светлана Тарабарова реакция на обстрел Кривого Рога

– Кривий Ріг… Мої співчуття всім постраждалим і сім’ям загиблих… А про рідний Херсон взагалі, там щодня пекло, – написала співачка.

Виконавець Alekseev назвав черговий обстріл українського міста “російська армія та її підходи”.

Alekseev реакция на обстрел Кривого РогаAlekseev реакция на обстрел Кривого Рога

– Суперточною зброєю знищено черговий житловий будинок із мирними людьми. Операція минула успішно. Обов’язково нагородіть своїх героїв медаллю за доблесть і відвагу, – наголосив співак.

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Теги
Володимир Дантес Кривий Ріг Леся Нікітюк Ракетні удари Росії Тіна Кароль
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