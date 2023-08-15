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Каждая ночь как фильм ужасов: реакция звезд на ракетный обстрел Львова

15 августа 2023, 12:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Каждая ночь как фильм ужасов: реакция звезд на ракетный обстрел Львова

Утром 15 августа Россия осуществила ракетный удар по Львову. Известно о попадании в жилые здания — возник пожар и были повреждены автомобили возле домов. Многие активно обсуждают очередной терорристический акт — на трагедию реагируют и звезды.

Реакция звезд на ракетный удар по Львову — далее в материале.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво заявил, что у него нет слов, ведь терроризм со стороны России продолжается.

— У меня нет слов. Каждая ночь как фильм ужасов, — кратко прокомментировал обстрел кулинар.

Ектор Хіменес-Браво

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая показала фото с места происшествия и напомнила, что Россия — это страна-террорист.

— Львов. Попадание в жилые дома. Есть жертвы, — подписала фото Зарицкая.

Зарицька

Ксения Мишина также опубликовала снимок с домом, в котором образовался пожар на фоне обстрела.

Мішина

Блогер Даша Квиткова призналась, что надеется услышать новость об отсутствии жертв после обстрела во Львове.

Квіткова

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук обвинил Россию в циничном обстреле цивильных зданий и убийстве мирных людей. Он также показал размеры воронки, где упала вражеская ракета.

— Опять, опять вся Украина не спит. Снова и снова российский враг совершает преступления. Подло, цинично обстреливая детские сады, дома, жестоко забирая жизни. Но ни одна их атака не сломает нас. Наоборот — сделает еще сильнее. И еще более упорными к нашей Победе! — заявил Вакарчук.

Напомним, что ранее звезды отреагировали на ракетный обстрел Кривого Рога. Напомнить всему миру о терроризме со стороны России решили Дантес, Тина Кароль, Наталья Могилевская, Андрей Бедняков и другие.

Теги
Даша Квиткова Эктор Хименес-Браво Ксения Мишина Александра Зарицкая Святослав Вакарчук
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