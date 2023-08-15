Утром 15 августа Россия осуществила ракетный удар по Львову. Известно о попадании в жилые здания — возник пожар и были повреждены автомобили возле домов. Многие активно обсуждают очередной терорристический акт — на трагедию реагируют и звезды.

Реакция звезд на ракетный удар по Львову — далее в материале.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво заявил, что у него нет слов, ведь терроризм со стороны России продолжается.

— У меня нет слов. Каждая ночь как фильм ужасов, — кратко прокомментировал обстрел кулинар.

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая показала фото с места происшествия и напомнила, что Россия — это страна-террорист.

— Львов. Попадание в жилые дома. Есть жертвы, — подписала фото Зарицкая.

Ксения Мишина также опубликовала снимок с домом, в котором образовался пожар на фоне обстрела.

Блогер Даша Квиткова призналась, что надеется услышать новость об отсутствии жертв после обстрела во Львове.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук обвинил Россию в циничном обстреле цивильных зданий и убийстве мирных людей. Он также показал размеры воронки, где упала вражеская ракета.

— Опять, опять вся Украина не спит. Снова и снова российский враг совершает преступления. Подло, цинично обстреливая детские сады, дома, жестоко забирая жизни. Но ни одна их атака не сломает нас. Наоборот — сделает еще сильнее. И еще более упорными к нашей Победе! — заявил Вакарчук.