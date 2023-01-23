Учасниця Холостяка 12 Олександра Погорєлова прокоментувала розставання головного героя проєкту Алекса Топольського із переможницею Катериною Лозовицькою.

В Instagram Саша написала, що дружба між учасницями на проєкті можлива, особливо – після його закінчення. Так вона добре спілкується з фіналісткою, а тому знала про її розставання з Холостяком.

– Вважаю, що це абсолютно їхня справа. Вони дорослі люди та розуміють, що кожному з них потрібно. Катя дуже чутлива. На мою думку, вона завжди поводилася гідно і жіночно, – наголосила Погорєлова.

Раніше Саша ділилася тим, що їй не вистачало на проєкті уваги від Алекса, більше часу з ним та підтримки. Зазначає, Катя ж гідно прокоментувала їхнє розставання, вона також натякнула, що Топольський виявився іншим поза шоу.

Зараз дивляться – Сенсу дискутувати на цю тему далі немає. Думаю, кожен зробив для себе якісь висновки та побачив хто є хто, – наголосила Саша. Також вона подякувала проєкту Холостяк за людей, з якими продовжила спілкуватися далі. Нагадаємо, у фіналі романтичного реаліті Холостяк 2022 року Алекс Топольський обрав Катерину Лозовицьку. Їхня історія кохання продовжилася після проєкту, проте недовго. Ще до повномасштабної війни вони розійшлися. Згодом Катя написала в Instagram, що у стосунках із Алексом залицянь до себе вимагав він. Їй же не вистачало турботи, часу разом, пристрасті та романтики. Лозовицька натякнула, що Холостяк виявився не таким, яким був на проєкті. Читайте також: Виконує всі примхи: фіналістка Холостяка 12 Саша Мудра закрутила роман із американцем Фото: Олександра Погорєлова

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