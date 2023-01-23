Учасниця Холостяка 12 Олександра Погорєлова прокоментувала розставання головного героя проєкту Алекса Топольського із переможницею Катериною Лозовицькою.
В Instagram Саша написала, що дружба між учасницями на проєкті можлива, особливо – після його закінчення. Так вона добре спілкується з фіналісткою, а тому знала про її розставання з Холостяком.
– Вважаю, що це абсолютно їхня справа. Вони дорослі люди та розуміють, що кожному з них потрібно. Катя дуже чутлива. На мою думку, вона завжди поводилася гідно і жіночно, – наголосила Погорєлова.
Раніше Саша ділилася тим, що їй не вистачало на проєкті уваги від Алекса, більше часу з ним та підтримки. Зазначає, Катя ж гідно прокоментувала їхнє розставання, вона також натякнула, що Топольський виявився іншим поза шоу.
– Сенсу дискутувати на цю тему далі немає. Думаю, кожен зробив для себе якісь висновки та побачив хто є хто, – наголосила Саша.
Також вона подякувала проєкту Холостяк за людей, з якими продовжила спілкуватися далі.
Нагадаємо, у фіналі романтичного реаліті Холостяк 2022 року Алекс Топольський обрав Катерину Лозовицьку.
Їхня історія кохання продовжилася після проєкту, проте недовго. Ще до повномасштабної війни вони розійшлися.
Згодом Катя написала в Instagram, що у стосунках із Алексом залицянь до себе вимагав він. Їй же не вистачало турботи, часу разом, пристрасті та романтики.
Лозовицька натякнула, що Холостяк виявився не таким, яким був на проєкті.
Фото: Олександра Погорєлова