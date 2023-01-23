Участница Холостяка 12 Александра Погорелова прокомментировала расставание главного героя проекта Алекса Топольского с победительницей Екатериной Лозовицкой.

В Instagram Саша написала, что дружба между участницами на проекте возможна, в особенности — после его окончания. Так, она хорошо общается с финалисткой, а потому знала о ее расставании с Холостяком.

— Считаю, что это абсолютно их дело. Они взрослые люди и понимают, что каждому из них нужно. Катя очень чувствительная. По моему мнению, она всегда себя вела достойно и женственно, — подчеркнула Погорелова.

Ранее Саша делилась тем, что ей не хватало на проекте внимания от Алекса, больше времени с ним и поддержки. Отмечает, Катя же достойно прокомментировала их расставание, она также намекнула, что Топольский оказался другим вне шоу.

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— Смысла дискутировать на эту тему дальше нет. Думаю, каждый сделал для себя какие-то выводы и увидел кто есть кто, — подчеркнула Саша.

Также она поблагодарила проект Холостяк за людей, с которыми продолжила общаться дальше.

Напомним, в финале романтического реалити Холостяк 2022 Алекс Топольский выбрал Екатерину Лозовицкую.

Их история любви продолжилась после проекта, однако недолго. Еще до полномасштабной войны они расстались.

Позже Катя написала в Instagram, что в отношениях с Алексом ухаживаний к себе требовал он. Ей же не хватало заботы, времени вместе, страсти и романтики.

Лозовицкая намекнула, что Холостяк оказался не таким, каким был на проекте.

Фото: Александра Погорелова