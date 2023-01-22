Фіналістка Холостяка 12 Олександра Мудра закрутила роман із американцем.

За словами іншої учасниці проєкту Вікторії Варлей, яка зараз є подругою Мудрої, стосунки у коханих розпочалися до початку повномасштабної війни. Саме він допомагав Саші виїхати з України.

– Її серце зайняте. В неї є хлопець. Він американець. Я його бачила, ми знайомі. Він її старший, десь мій одноліток. Класний дуже. Ми разом ходили до музею тут у Маямі, потім ходили до ресторану. І потім вони приїжджали до мене на пляж, ми сиділи з моїм собакою, – поділилася Варлей.

Як познайомилися – Віка не знає. Передбачає – можливо через інтернет.

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Відзначила Варлей і його щедрість, згадавши, як усі разом вони були у закладі.

– Ми колись сиділи в ресторані, він замовив усе, що було в меню і заплатив. Я хочу, щоб вони одружилися. Саша у цих стосунках бос, це 100%. Він виконує її примхи, – розповіла Віка.

Мудра поки що своїх стосунків не розкривала.

Сама ж Варлей після проєкту вийшла заміж за бізнесмена, якого звуть Петро.

Фото: Олександра Мудра