У фіналі романтичного реаліті Холостяк 2022 Алекс Топольський обрав Катерину Лозовицьку. У пост-шоу пара розповіла, як розвивалися їхні стосунки після проєкту, та чи разом вони після Холостяка.

– Наша історія кохання продовжилась після проєкту, але не надовго. До початку повномасштабної війни ми вирішили розійтися, – зауважила Катя.

Ініціатором розриву з Топольським стала Катя, хоча на той момент вони обоє вже розуміли, що рішення треба ухвалити.

– У нас виявилися різні уявлення про стосунки та ролі чоловіка й жінки. З цим неможливо будувати стосунки. Я мала певні очікування та уявлення, яким має бути чоловік біля мене. Для мене базові прояви чоловіка у стосунках – це турбота, ініціативність, залицяння, зацікавленість. У наших стосунках я цього не відчула. Мені стало дискомфортно і мої почуття почали руйнуватися. Ми намагалися порозумітися, але нічого не вийшло, – додала Катя.

За словами Топольського, йому не вистачило у стосунках пристрасті.

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– Такі моменти мене стимулюють як чоловіка щось робити, – додав він.

Алекс визнав, що після проєкту думав, як могли б скластися його стосунки з Сашею Мудрою. І це також могло стати однією з причин, чому його стосунки з Катею не розвивалися.

У фіналі Холостяка було дві претендентки на серце Алекса Топольського – Катя Лозовицька та Саша Мудра.

Катю вважали фавориткою ще з першого випуску Холостяка. Перед знайомством вона передала Топольському коробку зі своєю паперовою копією і запропонувала обрати вбрання для першої вечірки.

На проєкті стосунки пари розвивалися стрімко – Алекс і Катя каталися на байках по пустелі, підкорювали сноуборд, робили перші татуювання, спускалися з водоспадів і навіть встигли відвідати РАЦС.