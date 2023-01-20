У фіналі романтичного реаліті Холостяк 2022 Алекс Топольський обрав Катерину Лозовицьку. У пост-шоу пара розповіла, як розвивалися їхні стосунки після проєкту, та чи разом вони після Холостяка.
– Наша історія кохання продовжилась після проєкту, але не надовго. До початку повномасштабної війни ми вирішили розійтися, – зауважила Катя.
Ініціатором розриву з Топольським стала Катя, хоча на той момент вони обоє вже розуміли, що рішення треба ухвалити.
– У нас виявилися різні уявлення про стосунки та ролі чоловіка й жінки. З цим неможливо будувати стосунки. Я мала певні очікування та уявлення, яким має бути чоловік біля мене. Для мене базові прояви чоловіка у стосунках – це турбота, ініціативність, залицяння, зацікавленість. У наших стосунках я цього не відчула. Мені стало дискомфортно і мої почуття почали руйнуватися. Ми намагалися порозумітися, але нічого не вийшло, – додала Катя.
За словами Топольського, йому не вистачило у стосунках пристрасті.
– Такі моменти мене стимулюють як чоловіка щось робити, – додав він.
Алекс визнав, що після проєкту думав, як могли б скластися його стосунки з Сашею Мудрою. І це також могло стати однією з причин, чому його стосунки з Катею не розвивалися.
У фіналі Холостяка було дві претендентки на серце Алекса Топольського – Катя Лозовицька та Саша Мудра.
Катю вважали фавориткою ще з першого випуску Холостяка. Перед знайомством вона передала Топольському коробку зі своєю паперовою копією і запропонувала обрати вбрання для першої вечірки.
На проєкті стосунки пари розвивалися стрімко – Алекс і Катя каталися на байках по пустелі, підкорювали сноуборд, робили перші татуювання, спускалися з водоспадів і навіть встигли відвідати РАЦС.
– Пам’ятаєш, я казав, що забув і не знаю, що таке закоханість? Тепер знаю, що це. Це те, що я відчуваю до тебе. Я вірю в те, що це почуття взаємне і зробить наше майбутнє щасливим. Катю, я хочу бути з тобою, – сказав Топольський Каті у фіналі та подарував каблучку.