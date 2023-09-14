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Фото Персони

Косплеїла Мерсі з Overwatch: Ілон Маск показав Ембер Герд у костюмі для рольових ігор

14 Вересня 2023, 15:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск и Эмбер Херд
Джерело: Getty Images Depositphotos

Акторка Ембер Герд одягала костюм Мерсі з відеогри Overwatch для бізнесмена Ілона Маска, коли вони були парою. Це підтвердив сам підприємець, оприлюднивши фото екскоханої в образі.

Спершу подробиці особистого життя Маска з’явилися в його біографії, автор якої Волтер Айзексон. У ній він розповів, що Герд замовила костюм після того, як Маск сказав їй, що вона схожа на персонажа відеоігри. Судячи з усього, пошитий він був для рольових ігор.

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– Тому вона витратила два місяці на розробку і замовлення костюма з ніг до голови, щоб вони могли розіграти рольову гру, – йдеться в уривку біографії.

Тож Маск вирішив не просто словами підтвердити це, а й показати фото Ембер у костюмі. Також у коментарях бізнесмен зазначив, що це було приголомшливо.

Нагадаємо, Ембер Герд та Ілон Маск зустрічалися у 2016-2017 роках.

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Джерело
PageSix
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Ілон Маск Ембер Херд
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