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Кошти підуть ЗСУ: КилимМен із Kalush Orchestra продає побачення з собою

30 Травня 2022, 10:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кошти підуть ЗСУ: КилимМен із Kalush Orchestra продає побачення з собою

КилимМен із гурту Kalush Orchestra – Влад Курочка продає побачення з собою. Кошти, отримані від зустрічі із танцівником, підуть на потреби Збройних сил України.

Відповідна пропозиція з’явилася в Instagram благодійного аукціону Побачимося. Стартова ціна побачення з КилимМеном – 300 грн. Мінімальний крок – 100 грн. Станом на ранок 30 травня, за зустріч із учасником Kalush Orchestra готові заплатити 6 тис. грн.

– Влад Курочка – танцівник, брейкдансер. Так, саме він вражав усю Європу своїми рухами у складі гурту Kalush, з яким переміг у Євробаченні. Раніше хлопець тріумфував у європейських чемпіонатах із брейкдансу, а також змагався у танцювальному шоу, дійшовши до суперфіналу та посівши друге місце, – йдеться в описі.

Варто зазначити, що зустріч пройде в онлайн-форматі. Аукціон відбувається в коментарях. Переможцем стане учасник, чию ставку не буде перебито до 5 червня 23.59.

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– Виручені кошти будуть спрямовані на укомплектування 77-го батальйону сил ТРО ЗСУ, що перебуває в одній із гарячих точок на Сході.

КилимМен – найзагадковіший учасник Kalush Orchestra, а все тому, що він завжди з’являється на публіці в костюмі килима, що закриває його обличчя та тіло.

Все, що відомо про КилимМена – читайте на Фактах ICTV.

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Фото: Влад Курочка

Теги
Kalush, аукціон
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