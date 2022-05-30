КилимМэн из группы Kalush Orchestra — Влад Курочка продает свидание с собой. Средства, полученные за встречу с танцором, пойдут на нужны Вооруженных сил Украины.

Соответствующее предложение появилось в Instagram благотворительного аукциона Увидимся. Стартовая цена свидания с КилимМэном — 300 грн. Минимальный шаг — 100 грн. По состоянию на утро 30 мая, за встречу с участником Kalush Orchestra готовы заплатить 6 тыс. грн.

— Влад Курочка – танцовщик, брейкдансер. Да, именно он поражал всю Европу своими движениями в составе группы Kalush, с которой победил в Евровидении. Ранее парень сверкал в европейских чемпионатах по брейкдансу, а также соревновался в танцевальном шоу, дойдя до суперфинала и заняв второе место, — говорится в описании.

Стоит отметить, что встреча состоится в онлайн-формате. Аукцион проходит в комментариях. Победителем станет участник, чья ставка не будет перебита до 5 июня 23.59.

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— Вырученные средства будут направлены на укомплектование 77-го батальона сил ТРО ВСУ, находящегося в одной из горячих точек на Востоке.

КилимМэн — самый загадочный участник Kalush Orchestra, а все потому что он всегда появляется на публике в костюме ковра, закрывающем его лицо и тело.

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Фото: Влад Курочка