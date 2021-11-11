Американська співачка та акторка Леді Гага повернулася до TikTok і опублікувала свій перший відеоролик.

Відео зірка присвятила фільму Дім Гуччі, в якому зіграла одну із головних ролей. Прем’єра кінострічки відбулася в Лондоні у вівторок, 9 листопада.

У кадрі Леді Гага перетворилася для червоної доріжки. Спочатку зірка постала в домашньому образі, а потім у напівпрозорій фіолетовій сукні з довгим шлейфом від Gucci.

Волосся співачка акуратно зачесала у локони, а на обличчі в неї ефектний сценічний макіяж. Образ вона завершила аксесуарами.

Крім того, показала Леді Гага й панчохи у сіточку під вбранням.

Ролик зірки за добу набрав понад 1 млн лайків, 5 млн переглядів, понад 26 тис. коментарів та 31 тис. репостів.

Усього на обліковий запис Леді Гаги в TikTok уже підписалося 3,9 млн користувачів. Вона, в свою чергу, не стежить ні за ким.

Очевидно, що артистка вже мала відео в TikTok, проте вона їх перемістила в архів, оскільки кількість лайків у профілі перевищує їхню кількість під відео.

Нарешті! Перше відео!

Королева повернулася.

Усе таки їй пояснили, що таке TikTok.

Вона жива!

Усе ж таки пам’ятає пароль!

Краще вже не буде! – Пишуть фанати Леді Гаги.

Нещодавно писали про те, що американський реп-виконавець Jay-Z завів аккаунт в Instagram. Менш ніж за день на профіль 51-річного Jay-Z підписалося 2 млн. користувачів. Проте наразі сторінка музиканта недоступна, очевидно, що він її деактивував.