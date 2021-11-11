Американская певица и актриса Леди Гага вернулась в TikTok и опубликовала свой первый видеоролик.

Видео звезда посвятила фильму Дом Гуччи, в котором сыграла одну из главных ролей. Премьера киноленты состоялась в Лондоне во вторник, 9 ноября.

В кадре Леди Гага перевоплотилась для красной дорожки. Сперва звезда предстала в домашнем образе, а после в полупрозрачном фиолетовом платье с длинным шлейфом от Gucci.

Волосы певица аккуратно уложила в локоны, а на лице у нее эффектный сценический макияж. Образ она завершила массивными аксессуарами.

Кроме того, показала Леди Гага и чулки в сеточку под нарядом.

Ролик звезды за сутки набрал более 1 млн лайков, 5 млн просмотров, более 26 тыс. комментариев и 31 тыс. репостов.

Всего на аккаунт Леди Гаги в TikTok уже подписалось 3,9 млн пользователей. Она, в свою очередь, не следит ни за кем.

Очевидно, что у артистки уже были видео в TikTok, однако она их переместила в архив, поскольку количество лайков в профиле превышает их количество под видео.

Наконец-то! Первое видео!

Королева вернулась.

Все таки ей объяснили, что такое TikTok.

Она жива!

Все таки помнит пароль!

Лучше уже не будет! — Пишут фанаты Леди Гаги.

Недавно ми писали о том, что американский рэп-исполнитель Jay-Z завел аккаунт в Instagram. Менее чем за день на профиль 51-летнего Jay-Z подписалось 2 млн пользователей. Однако сейчас страница музыканта недоступна, очевидно, что он ее деактивировал.