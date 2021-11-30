Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская поразила поклонников своим образом. Звезда опубликовала уникальные снимки в Instagram.
— Наградили меня вчера за “сольный проект года”. Жду поздравлений! А то скучно как-то стало, — подписала фотографии Слава.
На снимках певица красуется в длинном голубом вечернем платье и босоножках на высоком каблуке. Свой образ она дополнила распущенными волосами, сережками и кольцом, а на втором фото примерила поверх платья пиджак.
Известно, что 29 ноября 2021 состоялась Всеукраинская бизнес-премия Cabinet boss top 50, где Слава сначала спела, а затем стала лауреатом.
Фанаты моментально отреагировали на образ певицы:
- Торт хочется в подарок?
- Королева, не меньше!
- Что за невероятная девушка??
- Поздравляю! А Викуся сегодня подавится тортом, видимо…
- Просто браво! Поздравляю. Вы достойны этого
— Поздравления полетели, — скромно поздравила Славу украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь.
Напомним, что недавно Каминская ответила на обвинения своей бывшей коллеги по музыкальному коллективу Виктории Смеюхи. Она призналась, что эта ситуация ей неприятна, и она не хочет, чтобы группу запомнили в таком свете.