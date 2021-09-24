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Подзвони: Слава Камінська розповіла про любовний трикутник

24 Вересня, 09:41 Валентина Чорна
Слава Каминская

Співачка та екс-солістка гурту НеАнгели Слава Камінська презентувала свою першу пісню українською мовою Подзвони.

За словами Слави, композиція розповідає про переживання героїні після виходу з любовного трикутника. Дівчина намагається відпустити ситуацію, але не може відпустити кохання.

Співачка зізналася, що перед прем’єрою пісні Подзвони дуже хвилювалася, оскільки раніше вона не випускала треки українською мовою.

– Я заслухала цю пісню до дірок… Жодну прем’єру не чекала так сильно і так не хвилювалася. Моя перша пісня українською мовою… Чекаю на ваші відгуки і коментарі, – написала Слава.

У коментарях шанувальники закидали компліментами нову роботу Слави.

  • Сподобалася пісня! Драматична і сильна!
  • Як круто! До мурах.
  • Як же красиво українською…
  • Пісня неперевершена, як і Слава! Хотілося б чути ще більше пісень, тому творіть, у вас це виходить.
  • Українською, це особливе мистецтво! Розкішно!
  • Дуже чуттєво! Хіт моєї осені!
  • Українською голос заворожує! Звучить масштабніше! І водночас дуже ніжно та чуттєво! 
  • Одне задоволення слухати, – пишуть у мережі.

Нагадаємо, що це третій сольний трек Слави Камінської. Упродовж 15 років зірка була солісткою гурту НеАнгели разом із Вікторією Сміюхою.

Але у березні 2021 року колектив припинив свою діяльність, а жінки розпочали сольну кар’єру.

За цей час Слава Камінська вже встигла потішити шанувальників треками 911 та Slava Bogu.

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Теги
прем'єра , Слава з НеАнгелів
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