Співачка та екс-солістка гурту НеАнгели Слава Камінська презентувала свою першу пісню українською мовою Подзвони.

За словами Слави, композиція розповідає про переживання героїні після виходу з любовного трикутника. Дівчина намагається відпустити ситуацію, але не може відпустити кохання.

Співачка зізналася, що перед прем’єрою пісні Подзвони дуже хвилювалася, оскільки раніше вона не випускала треки українською мовою.

– Я заслухала цю пісню до дірок… Жодну прем’єру не чекала так сильно і так не хвилювалася. Моя перша пісня українською мовою… Чекаю на ваші відгуки і коментарі, – написала Слава.

У коментарях шанувальники закидали компліментами нову роботу Слави.

Сподобалася пісня! Драматична і сильна!

Як круто! До мурах.

Як же красиво українською…

Пісня неперевершена, як і Слава! Хотілося б чути ще більше пісень, тому творіть, у вас це виходить.

Українською, це особливе мистецтво! Розкішно!

Дуже чуттєво! Хіт моєї осені!

Українською голос заворожує! Звучить масштабніше! І водночас дуже ніжно та чуттєво!

Одне задоволення слухати, – пишуть у мережі.

Нагадаємо, що це третій сольний трек Слави Камінської. Упродовж 15 років зірка була солісткою гурту НеАнгели разом із Вікторією Сміюхою.

Але у березні 2021 року колектив припинив свою діяльність, а жінки розпочали сольну кар’єру.

За цей час Слава Камінська вже встигла потішити шанувальників треками 911 та Slava Bogu.