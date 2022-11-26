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Король оцінив: Девід Гокні прийшов на зустріч із Чарльзом III в жовтих Crocs

26 Листопада 2022, 13:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дэвид Хокни и Чарльз III
Джерело: Getty Images Depositphotos

У четвер, 24 листопада, в Букінгемському палаці відбувся офіційний прийом на честь кавалерів Ордена Заслуг, на який були запрошені багато діячів мистецтв, включаючи відомого художника Девіда Гокні.

Дрескод для таких заходів в основному формальний, але король Чарльз III змінив його для Гокні, який відвідує заходи в інвалідному візку. Так, 85-річний художник з’явився в світлому костюмі в клітку і яскраво-жовтих Crocs.

Дэвид Хокни

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Коли король зустрів Девіда, то похвалив його за вибір взуття.

– Ці жовті калоші дуже красиво підібрані до вашого образу, – сказав Чарльз III в бесіді з художником.

Незважаючи на те, що Гокні вже в поважному віці, він продовжує активно працювати. Також в його планах – відкриття нового арт-шоу.

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Джерело
Daily Express
Теги
Чарльз ІІІ
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