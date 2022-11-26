В четверг, 24 ноября, в Букингемском дворце состоялся официальный прием в честь кавалеров Ордена Заслуг, на который были приглашены многие деятели искусств, включая известного художника Дэвида Хокни.

Дресс-код для таких мероприятий в основном формальный, но король Чарльз III изменил его для Хокни, который посещает мероприятия в инвалидном кресле. Так, 85-летний художник появился в светлом костюме в клетку и ярко-желтых Crocs.

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Когда король встретил Дэвида, то похвалил его за выбор обуви.

— Эти желтые галоши очень красиво подобраны к вашему образу, — сказал Чарльз III в беседе с художником.

Несмотря на то, что Хокни уже находится в уважаемом возрасте, он продолжает активно работать. Также в его планах — открытие нового арт-шоу.