Король Чарльз III прагне примирення зі своїм молодшим сином, принцом Гаррі. Проте раніше герцог Сассекський це спростовував.

– Король завжди ясно давав зрозуміти, як сильно любить обох своїх синів, залишаючи канали зв’язку відкритими багато років, незважаючи на шпильки з Каліфорнії, – заявили інсайдери, наближені до сім’ї монарха.

На думку близьких до королівської родини, історія ситуації від Гаррі була неправильною – 74-річний Чарльз і 38-річний молодший син підтримували зв’язок і навіть кілька разів зустрічалися під час платинового ювілею королеви Єлизавети II влітку 2022 року.

Інсайдери додали, що їхні стосунки часом були напруженими, але двері залишаються відчиненими для Гаррі та його дружини Меган.

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Нагадаємо, що принц та його дружина відмовилися від королівських привілеїв та переїхали до Каліфорнії, через що їхні стосунки з членами родини монарха були зіпсованими. Втім, сам Чарльз III планує покликати свого сина та його дружину на свою коронацію, яка запланована на 6 травня 2023 року.

Що стосується Гаррі, то в інтерв’ю від ITV він заявив, що його сім’я не виявила готовності до примирення, і сам герцог хотів би повернути свого батька та брата Вільяма.

Розмови є початком прес-туру для довгоочікуваних мемуарів Гаррі «Запасний», які будуть випущені 10 січня та присвячені його життю як у королівській родині, так і поза нею.

Нагадаємо, що про бачення ситуації герцога ми зможемо дізнатися вже 10 січня після виходу мемуарів Гаррі. У книзі член королівської родини пообіцяв розповісти всю правду, що її приховували його родичі.