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Король Чарльз III хочет помириться с принцем Гарри: Двери всегда открыты

4 января 2023, 13:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Чарльз IIII
Источник: Depositphotos

Король Чарльз III стремится к примирению со своим младшим сыном, принцем Гарри. Впрочем, ранее герцог Сассекский это опровергал.

— Король всегда ясно давал понять, как сильно любит обоих своих сыновей, оставляя каналы связи открытыми многих лет, невзирая на колкости из Калифорнии, — заявили инсайдеры, приближенные к семье монарха.

По мнению близких к королевской семье, история ситуации от Гарри была неправильной —  74-летний Чарльз и 38-летний младший сын поддерживали связь и даже несколько раз встречались во время платинового юбилея королевы Елизаветы II летом 2022 года.

Инсайдеры добавили, что их отношения временами были напряженными, но дверь остается открытой для Гарри и его жены Меган.

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Напомним, что принц и его жена отказались от королевских привилегий и переехали в Калифорнию, из-за чего их отношения с членами семьи монарха были испорчеными. Впрочем, сам Чарльз III планирует позвать своего сына и его жену на свою коронацию, которая запланирована на 6 мая 2023.

Что касается Гарри, то в интервью от ITV он заявил, что его семья не проявила готовности к примирению, и сам герцог хотел бы вернуть своего отца и брата Уильяма.

Разговоры являются началом пресс-тура для долгожданных мемуаров Гарри «Запасной», которые будут выпущены 10 января и посвящены его жизни как в королевской семье, так и вне ее.

Напомним, что видение ситуации герцога мы сможем узнать уже 10 января после выхода мемуаров Гарри. В книге член королевской семьи пообещал рассказать всю правду, которую скрывали его родственники.

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Источник
PageSix
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Принц Гарри Чарльз ІІІ
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