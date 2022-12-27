Лист принцеси Діани з недбало надряпаними підписами юних принців Вільяма і Гаррі виставлено на аукціон за 18 тис. фунтів стерлінгів (понад $20 тис.).

Рукописна записка принцеси полягала в тому, щоб подякувати сержанту поліції Джорджу Пламбу за демонстрацію мотоцикла на дні народження Вільяма.

Хлопчики, яким тоді було сім і чотири роки, додали свої імена внизу.

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Лист датований 21 червня 1989 року і написаний на бланку Кенсінгтонського палацу.

– Шановний сержанте Пламб, ви та ваша команда були настільки люб’язними, що прийшли сюди сьогодні, у день народження Вільяма – я не можу передати вам, яке задоволення доставила виставка всім цим маленьким чоловічкам та їхнім матерям! Я знаю, наскільки ви всі зараз зайняті, тому для нас це ще більше означало, що ви та хлопці-мотоциклісти змогли взяти участь у святкуванні дня народження! Це наша найбільша подяка. Щиро ваша Діана, Вільям, Гаррі, – йдеться в ньому.

Лист покинув маєток сержанта Пламба шість років тому, коли його придбав приватний колекціонер. Наразі він знову продається на аукціоні, який відбудеться 10 січня.