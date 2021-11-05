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200 по встречной: Дорофєєва, Брежнєва та Ротару переспівали хіти гурту Тату

5 Листопада 2021, 13:29 Каріна Зуєва
200 по встречной: Дорофєєва, Брежнєва та Ротару переспівали хіти гурту Тату
Джерело: Надя Дорофєєва, Віра Брежнєва, Софія Ротару

Вийшов триб’ют альбому російського гурту Тату 200 по встречной. Музичний подарунок для шанувальників гурту підготував інтернет-сервіс потокового аудіо Spotify.

Альбом складається із 26 популярних треків музичного колективу. Однак це кавери, оскільки їх переспівали знамениті міжнародні артисти, гурти та блогери.

Алла Пугачова та Софія Ротару переспівали пісню Нас не догонят. Віра Брежнєва – 30 минут, Надя Дорофєєва – Я не твоя первая, Manizha – Не верь, не бойся, Вінтаж – Простые движения, Даня Мілохін – Не догонят, Монеточка – Мальчик-гей, Клава Кока – Сошла с ума, Слот – Я сошла с ума, Женя Любич – 30 минут та інші.

Варто зазначити, що з українських зірок у підготовці триб’юту альбому взяли участь лише Надя Дорофєєва, Віра Брежнєва та Софія Ротару.

Дорофєєва в свою чергу зазначила, що гурт Тату – велике дитяче кохання всього її покоління.

– Пам’ятаєте, як переслуховували їхні пісні по колу? Тому я особливо рада взяти участь у міжнародному триб’юті альбому 200 по встречной. Пісня Я твоя не первая чи Покажи мне свою любовь одна з найулюбленіших. Вона мене просто розриває. Я пропустила її через себе. Послухайте у моєму виконанні та відчуйте це, – написала Надя у себе в Instagram.

Варто зазначити, що оригінальному альбому цьогоріч виповнилося 20 років, а солістки гурту Юлія Волкова та Олена Катіна планують шоу-возз’єднання навесні 2022 року та серіал про музичний колектив.

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Теги
Музичний альбом , прем'єра , Тату
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