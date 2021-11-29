Коноплянка, Сердючка та Позитив: вийшов трейлер фільму Велика прогулянка

Творці опублікували новий трейлер фільму Велика прогулянка, головні ролі в якому зіграли Олена Кравець та Юрій Ткач.

Сімейство місцевих бізнесменів Наливайченків підготувалося до відпочинку на природі. Їх родина уособлення колоритних веселощів. Голова сімейства Толя (Юрій Ткач) готується розважатися з надувним колесом, Рая (Ірина Гатун) теж ніяк не може всидіти на місці, вона що є сили намагається не зводити очей з дітей — юної модниці Мар’яни (Вероніка Лук’яненко) та малого бешкетника Дениска (Алекс Березовський).

Проте їх ідилію можуть зіпсути Драгоманови, які вибралися на відпочинок на ту саму галявину. Їх семейство значно відрізняється, адже Таня (Олена Кравець) – стримана викладачка історії мистецтв, Євген (Андрій Ісаєнко) – диригент, їх діти Ліза (Марго Крупіна-Біньковська) – юна еко-активістка та Ярослав (Ілля Паладін) – футбольний фанат.

І це ще не все. Також поряд вирішив відпочити місцевий корупціонер Степан Хом’як (Михайло Жонін) зі своїм помічником Геною (Олексій Завгородній). А ось ці двоє без витівок точно не зможуть.

Крім того, з яскравими камео у фільмі з’являться голкіпер Андрій Пятов та футболіст Євген Коноплянка.

Ще один яскравим персонажем буде Вєрка Сердючка разом зі своєю мамою.

Фільм Велика прогулянка вийде на великі екрани 24 лютого 2022 року.

Картина створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.