Феномен корейского кино: что посмотреть кроме Игры кальмара и Паразитов

Корейская поп-культура за последние десятилетия покорила мир. Музыкальные треки исполнителей из Южной Кореи за считанные дни набирают миллионы просмотров, их телепродукты бьют рекорды на таких платформах, как Netflix, а фильмы сметают главные награды на кинофестивалях.

Более того, два года назад Оксфордский словарь решил добавить в английский язык 26 слов корейского происхождения. Среди них названия корейских блюд, ханбок (национальная одежда), хангиль (корейский алфавит) и тому подобное.

Когда же началось такое всеобъемлющее мировое увлечение корейской культурой? Можно предположить, что с трека Gangnam Style сеульского исполнителя PSY. Однако песня вышла в 2012 году, а еще годом ранее желающих изучать этот язык в КНУ им. Тараса Шевченко было уже более 70 человек.

Часто в потоке информационных новостей вы могли бы пропустить заметки о наградах или рекордах популярного корейского бойзбенда BTS или женского BLACKPINK. То, что вы о них могли не слышать, не значит, что армия их фанатов меньше, чем у Леди Гаги, The Weeknd, Эда Ширана, Бруно Марса или Адель. Вы удивитесь, но в том же Instagram эти исполнители проигрывают в несколько миллионов по количеству подписчиков этим корейским группам.

А если “копнуть” глубже, то для разнообразия найдутся не менее популярные исполнители и группы, такие как IU, EXO, Epik High, LeeHi, Gaho, DAVICHI и др. Кстати, корейская исполнительница INNI записала щемящий трек на украинском языке Щедрик, ставший саундтреком к сериалу Netflix Ювенальный суд 2022 года.

Но давайте поговорим о корейском кино и сериалах. В 2019 году фильм режиссера Пон Джун Хо Паразиты стал настоящей сенсацией и получил четыре статуэтки Оскар на церемонии Американской киноакадемии в 2020 году, в частности за лучший фильм. Не менее популярным стал корейский сериал производства Netflix Игра кальмара, который не смотрел только ленивый.

Немного истории

Чтобы понять, что именно сыграло важную роль в развитии киноиндустрии страны, следует окунуться в историю Кореи, хотя бы периода прошлого века. Корейский полуостров много раз подвергался вторжениям и колонизации, но никогда не посягал на своих соседей.

В начале прошлого века Корею аннексировала Япония, которая пыталась стереть культурную идентичность нации: в школах и университетах запрещалось говорить на корейском, а фильмы были только на японском. Япония сожгла 200 тыс. корейских исторических документов, чтобы стереть память о Корее. В Японии тогда заявляли, что они якобы защищают “меньшую и более слабую” Корею и дают ей возможности для развития.

После проигрыша Японии во Второй мировой, а затем после корейской войны на полуострове Южная Корея была одной из беднейших стран мира. В стране были политические репрессии, авторитарные правители, но в конце концов она стала на путь демократии.

Успех южнокорейских фильмов за рубежом взлетел в 1990-х годах, когда исчезли последние остатки репрессивного военного режима. Тогда ослабли цензурные законы, а в кинобизнес начали просачиваться инвестиции со стороны крупных корейских компаний, в частности Samsung, Daewoo и Hyundai.

Правительство Южной Кореи сейчас считает индустрию развлечений ключевым двигателем экономики и вкладывает в фильмы и сериалы значительные средства из госбюджета. Одна из главных целей в этом вопросе — стать ведущим мировым экспортером развлечений и медиа.

Сейчас история, нищета, капиталистический строй, социальное неравенство являются основным лейтмотивом корейского кино. А самыми популярными жанрами считаются исторический, ужасы, драмы, экшн и комедии.

Не Игрой кальмара единой

Корейские сериалы, которые называют K-драмами или просто дорамами, за последние годы приобрели бешеную популярность. Настолько, что платформа Netflix решила инвестировать $2,5 млрд в создание корейских сериалов, фильмов и шоу в течение следующих четырех лет.

Существует заблуждение, что дорамы наполнены дешевыми романтическими комедиями, но правда в том, что среди них есть вещи, достойные просмотра. Некоторые из них могут быть довольно мрачными, гротескными, а некоторые — заставить плакать.

Если вы все еще раздумываете, стоит ли запрыгнуть в этот поезд и насладиться поездкой, мы готовы вам предложить шесть увлекательных корейских сериалов, чтобы мотивировать вас к этому шагу.

Mr. Sunshine

Это многосерийная историческая мелодрама Netflix, действие которой разворачивается в начале 1900-х годов во времена государства Чосон. В центре сюжета Юджин, который родился в семье слуги и ребенком оказался в США. Впоследствии он возвращается в Корею как морской пехотинец и влюбляется в аристократку Аэ Шин, которая борется за независимость Кореи.

Позже он обнаруживает заговор Японской империи по колонизации Кореи и становится втянутым в борьбу за суверенитет своей родины. Mr. Sunshine считается одной из самых высоко оцененных дорам.

Хотя критики просят воспринимать данный рассказ об исторических событиях с большой долей скептицизма, это, безусловно, отличный способ узнать немного о корейской истории.

Лунные влюбленные: Алые сердца Коре

Еще один исторический сериал, но с элементами фантастики. Действие сначала разворачивается в наше время. Во время солнечного затмения 25-летняя Го Ха Джин, спасая ребенка в озере, уходит на дно и попадает на тысячу лет назад в государство Коре.

Она оказывается в 941 году в теле Хэ Су среди многих королевских принцев в правление основателя династии Ван правителя Тхэджо. Хотя история альтернативная, она моментами переплетается с реальными событиями и персонажами.

Героиня становится свидетелем суровых обычаев тех времен и оказывается втянутой в соперничество братьев за трон. Несмотря на общий мрачный тон сериал имеет хороший видеоряд, великолепные костюмы и горькую историю любви.

Слава

Это именно тот сериал, который по напряжению и перипетиям сюжета не уступает Игре кальмара. Он тоже производства Netflix и на прошлой церемонии корейской премии Baeksang Arts Awards победил в нескольких номинациях, в том числе за лучшую драму.

Слава — это история мести учительницы Мун Дон, которая в детстве пережила ужасные издевательства одноклассников и стремится отомстить своим обидчикам. Методы, которыми руководствуется главная героиня, не являются противозаконными, но доводят до безумия бывших школьных хулиганов.

Некоторые сцены основаны на реальных событиях, произошедших в 2006 году, когда группа учеников средних классов из города Чхонджу около месяца требовала деньги у своей одноклассницы, неоднократно избивая и поджигая ее.

Охотник за дезертирами

Годом ранее до победы Славы эта драма была признана лучшей в Корее. Действие сериала происходит в 2014 году и рассказывает о команде корейской военной полиции, которая ловит дезертиров.

Сериал освещает атмосферу военной службы, где очень распространены издевательства и дедовщина, а также мышление по принципу “выживает сильнейший”.

Сюжетные события разворачиваются вокруг рядового Ан Чжун Хо и капрала Хан Хо Юла, задачей которых является задержание дезертиров.

Королевство и Милый дом

Рекомендация к просмотру корейских сериалов не была бы полноценной без зомби и монстров. Оба сериала можно посмотреть на платформе Netflix.

События Королевства разворачиваются в XVI веке в Чосоне и сочетают политический триллер с элементами ужасов и зомби. Сериал держит в напряжении с первых минут, а каждая серия имеет разную продолжительность и заканчивается по мере кульминации сюжета.

Королевство рассказывает о больном короле и его сыне, кронпринце, который начинает расследовать странную болезнь, поразившую отца, и обнаруживает, что королевство опустошает смертельная эпидемия зомби.

Милый дом — апокалиптический сериал, действие которого разворачивается в многоквартирном доме под названием Зеленый дом. Вскоре там начинают появляться монстры. Люди в доме оказываются запертыми в ловушке внутри и пытаются выжить, не потеряв человеческих чувств.

А что посмотреть из корейских фильмов?

Автор Паразитов Пон Джун-Хо далеко не первый корейский режиссер, открытый миру. Еще до него выдающимися стали артхаусные работы Ким Ки Дука (Остров) и Пак Чхан Ука (Олдбой и Служанка). Кстати, Квентин Тарантино после просмотра Олдбоя в Каннах назвал его абсолютным шедевром. Эта лента также стала лауреатом Золотой пальмовой ветви.

Горничная

Этот криминальный детектив 1960 года является любимым фильмом режиссера Пон Джун Хо. Автор картины Ким Ки Юн, которого в свое время критики сравнивали с Луисом Бунюэлем, стал культовой фигурой в корейском кинематографе.

Действие фильма разворачивается в Южной Корее 1960-х годов и рассказывает о роковой женщине, которая работает в семье среднего класса домработницей. Она соблазняет мужчину, который преподает музыку на фабрике, и впоследствии беременеет.

Узнав об измене мужа, жена подговаривает горничную спровоцировать выкидыш, на что та неохотно соглашается. Но потом служанка решает шантажировать всю семью, угрожая рассказать о своем принудительном аборте общественности. Лента в конце концов завершается ужасной семейной трагедией.

Решение уйти

Бесспорно, чтобы сполна оценить талант Пак Чхан Ука, следует посмотреть его предыдущие работы Олдбой, Служанку и Объединенную зону безопасности. Впрочем, его последняя картина Решение уйти — это визуальный шедевр, а еще дань мастеру саспенса Альфреду Хичкоку и неонуарам в современных реалиях.

В центральной сюжетной линии лежит история детектива из Пусана Хэ Чжуна и женщины по имени Со Рае. Она — привлекательная китайская эмигрантка, у которой при таинственных обстоятельствах погибает муж. И именно она может быть главной подозреваемой в загадочной гибели ее мужа.

Воспоминания об убийстве

Этот фильм считался самой мощной работой Пон Чжун Хо до выхода Паразитов. В основе ленты лежит серия реальных убийств, шокировавших маленький корейский городок в 80-х.

Полицейские с помощью следователя, приехавшего из большого города, превращают расследование в мощный обвинительный акт против общества. Лента также приправлена черным юмором.

По мере того, как количество жертв продолжает расти, следы улик становятся более невнятными, но параллельно растет напряжение и атмосфера мрачности.

Ким Джи Йон 1982 года рождения

Сюжет сосредоточен вокруг 30-летней Ким Джи Йон, которая после рождения дочери пожертвовала карьерой и стала домохозяйкой. Несмотря на то, что все друзья и родственники убеждены, что женщина хорошо устроилась в жизни за счет мужа, из-за домашней работы и послеродовой депрессии она теряет искру в глазах. Со временем она начинает странно себя вести и говорить словами своей покойной матери и других людей.

Картина проливает свет на борьбу женщин в патриархальном и консервативном обществе Кореи, а также разоблачает проблемы гендерного неравенства.

Полночь

Для разнообразия мы могли бы вам предложить посмотреть хитовый фильм о зомби Поезд в Пусан, премьера которого состоялась в Каннах 2016 года. В целом Корея имеет немало хороших фильмов в жанре ужасов, особенно, если речь идет о картине Я видел дьявола, потому что этот фильм точно для людей со стальными нервами.

Однако решили остановиться на относительно свеженьком триллере Полночь, в котором сыграл актер из Игры кальмара Ви Ха Джун. Это фильм о серийном убийце и глухой девушке.

Однажды героиня становится свидетелем ножевого ранения жертвы преступником и превращается в его новую мишень. По сути, история напоминает молчаливую погоню.

В целом корейский кинематограф может предложить много чего для разнообразия: от романтических историй до жутких рассказов о монстрах. Мы без раздумий включаем плей на голливудских или европейских сериалах, пролистывая в рекомендациях что-то из продуктов азиатских стран. Но поверьте, корейские фильмы и сериалы могут не только привлечь вас необычной подачей сюжетной линии и визуалом, но и по-настоящему восхитить.