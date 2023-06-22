Netflix планирует инвестировать $2,5 млрд в корейские сериалы. Успех проекта Игра в кальмара показала перспективы местного рынка.

О планах заявил исполнительный директор компании Тед Сарандос.

— Netflix будет сотрудничать с местными организациями для выявления и развития молодых талантов. 3 из 5 пользователей Netflix смотрели корейские шоу, и общее количество возросла за последние годы в шесть раз, — заявил исполнительный директор Netflix Тед Сарандос.

Примечательно, что Южная Корея является лидером по предоставлению контента для Netflix. Ожидаемо, это касается и доходов — популярные сериалы и фильмы увеличивают количество клиентов стриминговой платформы.

Netflix также анонсировал второй сезон Игры в кальмара. Первый сезон вышел осенью 2021 года и стал рекордсменом по выручке платформы. Теперь зрителям придется дождаться релиза, который запланирован уже к следующему году.

Ранее Факты ICTV разобрались, какие корейские дорамы и реалити-шоу стоит посмотреть. Эта ниша кино заканчивается не только Паразитами и Игрой в кальмара — есть куча интересных проектов, которые смогут заставить вас провести перед экраном несколько вечеров или даже ночей.